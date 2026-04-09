Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Dünya kamuoyu İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı

İsrail'in sabotajına karşı aklıselimle hareket edilmeli. Tarafların yapıcı olması önemli

İsrail yayılmacılığı sona ermedikçe, Orta doğuda kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin inşası mümkün olmayacaktır.

Ateşkes kalıcı barışa dönüşmeli ve mutlaka Lübnan'ı da kapsamalı

İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi dahil olmak üzere bölgede yeni bir güvenlik ve barış mimarisinin tesis edilmesini ümit ediyoruz.

İsrail Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır

Netanyahu hükümetinin bölgedeki ateşkesi bir kez daha sabote etmesine kesinlikle izin verilmemelidir

Son 3 4 haftadır yoğun bir diplomasi ve akıl oyunlarının oynandığı yoğun bir süreç oldu. İsrail beklediğimiz gibi oyunbozanlığını yaptı ve Lübnan'a geniş kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirdi. İsrail'in bu provokasyonu eşliğinde bu görüşmeler oldukça zor geçecek.

İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü eylemleri endişeyle takip ediyoruz. Uluslararası toplumu seferber etme çabalarımız da ortaklarımızla beraber yürütmekteyiz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, komşularımız ve ortaklarımızla yakın bir iş birliği ve temas içerisinde bulunduk. Temaslarımızda savaşa nihai bir son vermeye yönelik gayretleri sürekli gündemde tuttuk.

2 hafta yeterli olmayabilir. Taraflar mutabık kalırsa ateşkes bir müddet daha uzatılır

Artık bölge savaşlardan yoruldu, bölge işgallerden yoruldu, bölge terörden yoruldu. Bölgenin ilk başta Müslümanların, bölgenin evlatlarının bir arada barış ve huzur içinde yaşaması lazım.

Türkiye her zaman Suriye'nin yanında olacaktır

Lübnan'a yönelik saldırılar açık bir provokasyondur