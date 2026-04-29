Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Beate Meinl-Reisinger ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:
İsrail uluslararası baskı altına alınmalı. Müzakereler için elimizden geleni yapıyoruz.
Hürmüz Boğazı'nı açma hedefiyle hareket edilmeli. Önemli olan savaşa tekrar dönülmemesi.
Pakistan'daki İran-ABD müzakerelerine desteğimiz devam edecek.Türkiye-Avrupa ilişkilerinin her zaman iyi olması gerekiyor. Ticaret hacmimiz altın oranda.
Avrupa Birliği'nde Türkiye için siyasi irade yok.
AB'de irade koyma sıkıntısı var. Umarım bu irade tıkanması aşılır.