İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0747
  • EURO
    52,9054
  • ALTIN
    6592.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan acizliklerini yüzlerine vurdu: Türkiye'yi birliğe kabul edecek iradeleri yok
Güncel

Bakan Fidan acizliklerini yüzlerine vurdu: Türkiye'yi birliğe kabul edecek iradeleri yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda şartları sağlasa da AB'de Türkiye'yi birliğe kabul edecek bir siyasi iradenin olmadığını ifade etti.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 15:40
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Beate Meinl-Reisinger ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İsrail uluslararası baskı altına alınmalı. Müzakereler için elimizden geleni yapıyoruz.

Hürmüz Boğazı'nı açma hedefiyle hareket edilmeli. Önemli olan savaşa tekrar dönülmemesi.

Pakistan'daki İran-ABD müzakerelerine desteğimiz devam edecek.

Türkiye-Avrupa ilişkilerinin her zaman iyi olması gerekiyor. Ticaret hacmimiz altın oranda.

Avrupa Birliği'nde Türkiye için siyasi irade yok.

AB'de irade koyma sıkıntısı var. Umarım bu irade tıkanması aşılır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.