Bakan Fidan, ''ADF Youth'' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından buluşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın "ADF Youth" etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği belirtildi. Öte yandan paylaşımda Bakan Fidan'ın öğrencilerle birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, IV. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2025) kapsamında düzenlenen "ADF Youth" etkinliğinde üniversite öğrencileriyle biraraya geldi. pic.twitter.com/VJUQTGoeDy— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 13, 2025