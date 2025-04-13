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Bakan Fidan, ''ADF Youth'' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında 'ADF Youth' etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Bakan Fidan, ''ADF Youth'' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi
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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından buluşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın "ADF Youth" etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği belirtildi. Öte yandan paylaşımda Bakan Fidan'ın öğrencilerle birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

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