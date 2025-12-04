İSTANBUL 17°C / 10°C
  Bakan Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu
Güncel

Bakan Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu.

4 Aralık 2025 Perşembe 15:52
Bakan Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Viyana'daki AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, toplantı marjında, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini hedefleyen müzakerelerdeki son durum değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna dikkati çekerek müzakere fasıllarının açılmasını beklediklerini vurguladı.

