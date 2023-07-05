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Bakan Fidan, Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

IHA5 Temmuz 2023 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Aliyev ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan Bakü temasları kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleinik, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakü
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

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