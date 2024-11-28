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Bakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara seslendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara hitap etti

AA28 Kasım 2024 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara seslendi
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü tarafından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Arabuluculuk Çalıştayı'na hitap etti." ifadesi kullanıldı.

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