Bakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara seslendi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü tarafından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Arabuluculuk Çalıştayı'na hitap etti." ifadesi kullanıldı.

Bakanımız @HakanFidan, Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Arabululucuk Genel Müdürlüğü tarafından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Arabuluculuk Çalıştayı'na hitap etti. pic.twitter.com/leLjDosGgU — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2024