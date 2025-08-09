İSTANBUL 31°C / 23°C
9 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü
Güncel

Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 19:56
Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Bakan Fidan, El Alameyn kentinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Mısır'daki çeşitli temasları öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmüş, ardından Mısır Dış İşleri Bakanı Badr Abdellaty ile de bir araya gelmişti. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilere ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ile Zengezur Koridoru başta olmak üzere uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapmıştı.

