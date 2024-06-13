Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Begay'ın görüştüğü bilgisini paylaştı.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Bakanımız @HakanFidan Üsküp'teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştü. �������� pic.twitter.com/0VaDAf6ezd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 13, 2024