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Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü
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Bakanlık, X sosyal medya hesabından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Begay'ın görüştüğü bilgisini paylaştı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

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