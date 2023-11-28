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Bakan Fidan, Arnavutluk ve Estonya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

AA28 Kasım 2023 Salı 17:22 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Arnavutluk ve Estonya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Hasani ve Tsahkna ile bir araya geldi.

Fidan ile Hasani arasındaki görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme kararlılığı vurgulanırken, Balkanlar ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile Fidan arasındaki görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler ile NATO ittifakının gündemindeki konular değerlendirildi.

  • Arnavutluk dışişleri
  • Estonya dışişleri
  • bakan fidan

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