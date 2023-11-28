Bakan Fidan, Arnavutluk ve Estonya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Hasani ve Tsahkna ile bir araya geldi.

Fidan ile Hasani arasındaki görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme kararlılığı vurgulanırken, Balkanlar ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile Fidan arasındaki görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler ile NATO ittifakının gündemindeki konular değerlendirildi.