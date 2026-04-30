Bakan Fidan, Avusturya ziyareti kapsamında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından başkentteki Türkiye Maarif Vakfı Viyana Kampüsü'nün açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, daha sonra Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) 20. Yıl Kutlama Etkinliğine katılarak vatandaşlarımızla bir araya geldi. Bakan Fidan, etkinlikte Türk vatandaşlarına hitap etti.