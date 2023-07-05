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Bakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'na katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı öncesi Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov tarafından karşılandı. Fidan, daha sonra bakanlarla birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

IHA5 Temmuz 2023 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'na katılıyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Fidan, toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından karşılandı. Fidan daha sonra diğer bakanlarla birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Bakan Fidan toplantı marjında düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Filistin Bakanlar Komitesi Toplantısı'na ve Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliğe iştirak edecek, ayrıca mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

  • Bakanlar Toplantısı
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  • Bağlantısızlar Hareketi
  • Hakan Fidan

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