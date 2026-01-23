İSTANBUL 12°C / 8°C
23 Ocak 2026 Cuma
  • Bakan Fidan: Balkanlar'da barış ve istikrar için kararlıyız
Güncel

Bakan Fidan: Balkanlar'da barış ve istikrar için kararlıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı İstanbul'da düzenlediklerini bildirdi.

23 Ocak 2026 Cuma 19:55
Bakan Fidan: Balkanlar'da barış ve istikrar için kararlıyız
Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan dışişleri bakanları olarak bir araya geldiklerini kaydetti.

Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirdikleri bu platformun, Balkanlar'da bölgesel sahiplenmeyi güçlendiren, diyaloğu derinleştiren ve somut işbirliği alanları üreten önemli bir çerçeve sunduğu konusunda mutabık olduklarını belirten Fidan, "Türkiye'nin birleştirici rolüyle, sonuç odaklı ve kapsayıcı bu mekanizmayı geliştirmeyi önemsiyoruz. Balkanlar'da barış, istikrar ve refaha katkı sunmayı, ortak geleceğimize yatırım yapan adımlara öncülük etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

