İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5907
  • EURO
    48,8196
  • ALTIN
    5198.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Fidan'ın görüşmeler kapsamında, Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması da planlanıyor.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın BAE'de yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin BAE'yle çok boyutlu işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunması öngörülüyor.

Fidan'ın BAE'deki görüşmeler kapsamında, Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması da planlanıyor.

Bakan Fidan, 5 Mayıs'taki BAE ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'la görüşmüştü.

- İKİLİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'te BAE ziyareti sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti.

YDSK'nin ilk toplantısı 16 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın başkanlığında yapılmıştı.

Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.