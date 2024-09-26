İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2024 Perşembe / 23 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1511
  • EURO
    38,1471
  • ALTIN
    2926.28
  • BIST100
    9856.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Güncel

Bakan Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eşbaşkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

IHA26 Eylül 2024 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Bakan Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eşbaşkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantıda katılımcılara hitap etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.