Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eşbaşkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantıda katılımcılara hitap etti.

Bakanımız @HakanFidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eşbaşkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'nda hitapta bulundu. pic.twitter.com/6Oe21XCZmK — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2024