Bakan Fidan: Bu savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da "STRATCOM Zirvesi 2026" programında konuştu.Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Bu sistem sürdürülebilir değil.
* Başkan Erdoğan uluslararası kurumların reformunu istedi.
* Daha büyük bir savaşa yöneliyoruz. Bölge ülkelerin çatışmaya sürüklenmesine karşıyız. Tüm dünya bunun bedelini ödemekte.
* Bu savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir.
* Netanyahu'nun yaklaşımına izin verilmemeli.
* Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor.
* Kamuoyu artık manipüle edilemiyor. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor.
* Orta Doğu'daki savaşın bedelini dünya ödüyor. Ortak vicdanın bastırılması mümkün değil.
* Artık sağlıklı veri daha önemli. Anlatılanların nereye kadar ulaştığı da çok önemli.