İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,591
  • EURO
    49,6153
  • ALTIN
    5768.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan, bütçe görüşmelerinde Meclis'e hitap etti
Güncel

Bakan Fidan, bütçe görüşmelerinde Meclis'e hitap etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'na Hitap etti.

HABER MERKEZİ9 Aralık 2025 Salı 19:13 - Güncelleme:
Bakan Fidan, bütçe görüşmelerinde Meclis'e hitap etti
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'na Hitap etti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo küresel düzeyde artan güvensizliğe ve dolayısıyla derinleşen stratejik risklere işaret etmektedir.

Dünya hızla yapay zeka çağına ilerlerken ekonomiden güvenliğe tüm alanlar bu değişimden etkilenmektedir.

Önümüzdeki günlerde de siber güvenlik rekabetin yeni cepheleri olarak gündemimizi daha da fazla meşgul edecek.

Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekçi bir dış politika izlemekteyiz.

Milli çıkarlarımızın korunması için yoğun mesaimizi sürdürmekte haklı davalarımızı küresel ölçekte savunulması üzerinde hassasiyetle durmaktayız.

Türkiye, Gazze'den Ukrayna'ya, Güney Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrarı önceleyen dış politikada üstlendiği arabuluculuk rolüyle uluslararası düzlemde itibar gören bir aktör olarak öne çıkmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.