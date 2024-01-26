Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

İstinye'deki İstanbul Temsilcilği'nde buluşmada Fidan ve Cameron, önce ikili görüşme yaptı.

Heyetler arası görüşme ise çalışma yemeği formatında gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ortadoğu'da kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Karadeniz'in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.