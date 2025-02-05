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Bakan Fidan: Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesi fikrinin kabul edilemez bir dayatma olduğunu belirterek, 'Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız.' ifadesini kullandı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır
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Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fidan, Filistin meselesinin, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilmesiyle başlamış bir sorun olduğuna işaret etti.

Ürdün, Trump'ın Gazze planına karşı çıktı: Her türlü girişimi reddediyoruz

Son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesi fikrinin kabul edilemez bir dayatma olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır. Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız."

TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI

Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

BM, Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını eleştirdi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu.

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