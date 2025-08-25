İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Cidde'de buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'da Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Filistin'deki insani kriz başlıkları ele alındı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:07
Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Cidde'de buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geldi. Bakan Fidan ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi. Bakan Fidan ve Abdellaty'nin görüşmelerinde bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Filistin'deki insani kriz başlıklarına ele alındı.

Bakan Fidan'ın resmi ziyareti kapsamında Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor.

