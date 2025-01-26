Bakan Fidan Irak Başbakanı Sudani ile Bağdat'ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü. Irak tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Suriye, Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeler ele

alınırken, ateşkese uyulmasının önemine vurgu yapıldı. Görüşmede bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Sudani, özellikle Türkiye ile olan koordinasyonun önemini vurgulayarak, Irak'ın bölgedeki gelişmelerle ilgili koordinasyonu sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Irak'ın Suriye'nin bir çatışma sahası haline gelmesini reddettiğini belirten Sudani, bu durumu bölge genelinde istikrarı sağlama çabalarına katkı olarak gördüklerini kaydetti.

MUTABAKAT ZAPTLARININ UYGULANMASI İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Türkiye ile ortak iş birliği konusunda Sudani, hükümetinin ikili ilişkiler dosyasını takip etmeye devam ettiğini ve kasım ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından imzalanan mutabakat zaptlarının uygulanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sudani ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl nisan ayında Bağdat'a yaptığı ziyaretin de ikili ilişkilerdeki önemine değindi.

FİDAN'DAN İŞ BİRLİĞİNİN DAHA DA İLERİYE TAŞINMASININ ÖNEMİNE VURGU

Dışişleri Bakanı Fidan ise, görüşmede Sudani'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeler konusunda Irak ile yakın koordinasyon kurma arzusunu ifade etti. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Fidan, özellikle Türkiye ve Irak arasında yapılan karşılıklı ziyaretler ışığında iş birliğinin daha da ileriye taşınmasının önemini vurguladı. Fidan, Türkiye'nin iki ülke arasında imzalanan enerji, eğitim, ticaret, bankacılık ve diğer alanlardaki mutabakatlara dayanarak, stratejik Kalkınma Yolu Projesi hakkında ciddi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü yineledi.

Fidan, erken saatlerde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, IRAK MECLİS BAŞKANI MEŞHEDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüştü.