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Bakan Fidan: İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, “İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir” dedi.

IHA18 Aralık 2024 Çarşamba 19:23 - Güncelleme:
Bakan Fidan: İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, "İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir" dedi.

İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Bakan Fidan, "Bu nedenle Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı var. Bu bağlamda Türkiye, kardeşlerimizin yanındadır ve deneyim ve kapasitesini sunmaya hazırdır" dedi.

"BÖLGESEL İSTİKRAR VE HUZURU SAĞLAMANIN YEGANE YOLU BUDUR"

Türkiye'nin, bölgesel sahiplenme anlayışını desteklemekte ve teşvik etmekte olduğunu belirten Bakan Fidan, "Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolu budur. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz. D-8 olarak gerçek potansiyelimizi ortaya koyma konusunda hala gerideyiz. Genç nüfusumuz bu konuda önemli bir role sahiptir. D-8'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin iş birliğini arttırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerekmektedir" dedi.

Kalkınmayı teşvik etmek için KOBİ'lere öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, "En yeni fikirlerin ve çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmede teknolojinin hayati rolünü kabul etmeliyiz" dedi.

Azerbaycan'ın D-8 üyeliğine de değinen Bakan Fidan, "Azerbaycan'ın üyeliğini tamamen destekliyor ve Konsey'in yarınki Zirve'de onaylanmasını tavsiye edeceğine inanıyoruz" dedi.

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