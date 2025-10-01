Bakan Fidan İtalyan mevkidaşı ile yeni Gazze planını istişare etti

<p>Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.</p><p>Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen çalışmalar ele alındı.</p><img src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/10/01/bakan-fidan-ispanyol-mevk-900_2-43.jpg'/>Bakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı<img src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/10/01/bakan-fidan-birlesik-arap-846_2-43.jpg'/>Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor