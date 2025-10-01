İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Bakan Fidan İtalyan mevkidaşı ile yeni Gazze planını istişare etti

Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile telefonda Gazze'de ateşkesin tesisini amaçlayan çalışmaları görüştü.

1 Ekim 2025 Çarşamba 15:06
Bakan Fidan İtalyan mevkidaşı ile yeni Gazze planını istişare etti
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen çalışmalar ele alındı.

Bakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı

Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

