Bakan Fidan İtalyan mevkidaşı ile yeni Gazze planını istişare etti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen çalışmalar ele alındı.

Bakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı

Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor