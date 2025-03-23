Bakan Fidan, Kahire'de İİT ve Arap Ligi toplantısına katıldı: Gazze'de kalıcı ateşkes vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın ev sahipliğinde, Kahire'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (23 Mart) Kahire'de katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Bakan Fidan hitabında özetle aşağıdaki hususları belirtti:

-Bugün burada toplandığımız sırada, soykırım, zorla yerinden etme ve apartheid hala devam ediyor.

-18 Mart'taki İsrail hava saldırıları, İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne sermiştir.

-İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir.

-Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir.

-Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır.

-İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir.

-Acil ve kalıcı ateşkes için BM gibi platformlardan faydalanmalıyız.

-Tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planı yapıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan temelinde ilerlemeliyiz.