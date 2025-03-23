Bakan Fidan, Kahire'de İİT ve Arap Ligi toplantısına katıldı: Gazze'de kalıcı ateşkes vurgusu

Bakan Fidan hitabında özetle aşağıdaki hususları belirtti:
-Bugün burada toplandığımız sırada, soykırım, zorla yerinden etme ve apartheid hala devam ediyor.
-18 Mart'taki İsrail hava saldırıları, İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne sermiştir.
-İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir.
-Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir.
-Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır.
-İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir.
-Acil ve kalıcı ateşkes için BM gibi platformlardan faydalanmalıyız.
-Tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planı yapıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan temelinde ilerlemeliyiz.