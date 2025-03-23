İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2025 Pazar / 24 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan, Kahire'de İİT ve Arap Ligi toplantısına katıldı: Gazze'de kalıcı ateşkes vurgusu
Güncel

Bakan Fidan, Kahire'de İİT ve Arap Ligi toplantısına katıldı: Gazze'de kalıcı ateşkes vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldı. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının konuşulduğu toplantıda Bakan Fidan, İsrail üzerindeki baskıların artırılması gerektiğini belirterek Gazze'de kalıcı ateşkese vurgu yaptı.

AA23 Mart 2025 Pazar 18:57 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Kahire'de İİT ve Arap Ligi toplantısına katıldı: Gazze'de kalıcı ateşkes vurgusu
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın ev sahipliğinde, Kahire'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (23 Mart) Kahire'de katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Bakan Fidan hitabında özetle aşağıdaki hususları belirtti:

-Bugün burada toplandığımız sırada, soykırım, zorla yerinden etme ve apartheid hala devam ediyor.

-18 Mart'taki İsrail hava saldırıları, İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne sermiştir.

-İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir.

-Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir.

-Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır.

-İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir.

-Acil ve kalıcı ateşkes için BM gibi platformlardan faydalanmalıyız.

-Tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planı yapıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan temelinde ilerlemeliyiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.