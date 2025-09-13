İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Bakan Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve 15 Eylül'de Doha'da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İİT-ARAP BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ'NİN HAZIRLIKLARI ELE ALINDI

Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve 15 Eylül'de Doha'da yapılacak İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.

Bakan Fidan, söz konusu zirveye hazırlık amacıyla yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak edecek.

