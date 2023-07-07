Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu'nu kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan , Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi.