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Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu'nu kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu kabul etti.

7 Temmuz 2023 Cuma 19:14 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu'nu kabul etti
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Dışişleri Bakanı Fidan , Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi.

  • Fidan Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu
  • Hakan Fidan
  • kabul

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