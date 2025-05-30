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Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti çerçevesinde Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti.

IHA30 Mayıs 2025 Cuma 21:22 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Kiev'de Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti.

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