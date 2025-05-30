Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Kiev'de Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti.