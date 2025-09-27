İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek için bulunduğu New York şehrindeki resmi ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı.

