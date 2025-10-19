İSTANBUL 18°C / 10°C
  Bakan Fidan KKTC seçimi öncesi mesajını paylaştı: Çözüm iki devletli yapıdan geçer
Bakan Fidan KKTC seçimi öncesi mesajını paylaştı: Çözüm iki devletli yapıdan geçer

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de gerçekleşecek olan seçime yönelik mesajını paylaştı. Bakan Fidan, paylaşımında 'Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözüm, Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçer' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan KKTC seçimi öncesi mesajını paylaştı: Çözüm iki devletli yapıdan geçer
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında paylaşım yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir.

