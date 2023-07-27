Bakan Fidan, Macaristan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından Bakan Fidan'ın Macaristan ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun davetine icabetle 28 Temmuz 2023 tarihinde Macaristan'ı ziyaret edecektir.

Ziyaret vesilesiyle, stratejik ortağımız ve müttefikimiz Macaristan ile ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.