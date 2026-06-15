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Bakan Fidan mevkidaşı Arakçi görüştü! İran'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 13:29 - Güncelleme:
Bakan Fidan mevkidaşı Arakçi görüştü! İran'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğunu aktardı.

Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

  • Hakan Fidan
  • Abbas Arakçi
  • Türkiye Dışişleri
  • ilmühabir
  • casus

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