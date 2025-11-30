Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları:

Muhtemel devam eden ve edecek olan nükleer müzakerelerde Türkiye her zaman için İran'ın yanında olacaktır.

İran'ın maruz kaldığı yaptırımlar kaldırılmalı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ukrayna-Rusya barışının bölgemiz ve bizler için önemli olduğu kanaatindeyiz bunun da hayata geçmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye olarak bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların, Amerikalıların attığı bütün adımları ve çabalarını destekliyoruz. Bu çabaların içerisindeyiz. İnşallah bir an önce Rusya Ukrayna barışının da hayata geçtiğini görürüz.