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  • Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Bakan Fidan, Rubio ile Gazze'yi görüştü
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Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Bakan Fidan, Rubio ile Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmede ikili ilişkiler, Suriye, Gazze'deki durum ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin tesisi değerlendirildi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Bakan Fidan, Rubio ile Gazze'yi görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar üzerine telefonda konuştu.

BAKAN FİDAN, RUBİO İLE GAZZE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum da istişare edildi.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Rusya-Ukrayna ateşkesi

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