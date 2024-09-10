İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2024 Salı / 7 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0654
  • EURO
    37,6114
  • ALTIN
    2743.09
  • BIST100
    9641.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan Mısır'da: Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler de hesap verecek
Güncel

Bakan Fidan Mısır'da: Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler de hesap verecek

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek.' dedi.

AA10 Eylül 2024 Salı 13:58 - Güncelleme:
Bakan Fidan Mısır'da: Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler de hesap verecek
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

İsrail'in, Kudüs'ün kimliğini değiştirme ve Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu ihlal etme yönündeki çabalarının pervasız olduğunu söyleyen Fidan, "Yüzlerce radikal İsraillinin polis koruması altında Harem-i Şerif'e saldırması küstah bir provokasyondur." diye konuştu.

Fidan, bakanların bu tür provokasyonlara dahil olmasının, İsrail hükümetinin ahlaki çöküşünün derecesini gösterdiğini vurgulayarak, "Herkes şunu bilmeli: İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacaktır. Aynı ruhla, uluslararası topluma İsrail'in eylemlerini durdurması için baskı yapmak üzere ortak eylemimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze konusuna ilişkin, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından başlatılan Uluslararası Adalet Divanındaki davaya müdahale beyanını sunduğunu hatırlatan Fidan, Gazze'de dökülen kanın, İsrail'in önceki saldırılarının cezasız kalmasının doğrudan sonucu olduğuna dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti:

"Bu sefer farklı olmak zorunda. Sorumlular uluslararası mahkemelerde hesap vermeli. Bir şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor: Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyorlar. Onlar da hesap verecekler."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.