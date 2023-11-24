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Bakan Fidan: Müttefiklerimizden teröre karşı net duruş bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu. Bakan Fidan, 'Müttefiklerimizden teröre karşı net duruş bekliyoruz.' dedi.

24 Kasım 2023 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Müttefiklerimizden teröre karşı net duruş bekliyoruz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"nde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

* DEAŞ'la mücadele adı altında PKK ve uzantısı YPG'ye başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin verdiği desteğin büyük bir stratejik hata olduğunu her zaman dile getirdik. Bu konuda milli güvenliğimizi tahkim edecek her adımı atacak, her önlemi alacağız. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan teröre karşı ilkeli bir yaklaşım benimsemelerini, terör örgütleri arasında ayrım yapmalarını bekliyoruz.

* FETÖ'nün dünya çapındaki terör ağına büyük darbe vurduk.

* Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık. Tam ateşkes sağlanmalı, yardımlar Gazze'ye kesintisiz girmelidir.

* Türkiye olarak çabaları 2 kulvarda sürdürüyoruz. İlki bölgeye yardımlar, ikincisi kalıcı barış. Yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Filistin'in yanında durmaktan asla geri durmayacağız.

* Çatışmaların sona erdirilmesini destekleyen ülkelerin birlik ve eş güdüm içinde hareket etmesi barışa giden yolu hızlandıracaktır. Unutmamalıyız ki savaşın uzaması Hibrit Tehdit yöntemlerinin adeta cazibesini arttıracaktır.

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