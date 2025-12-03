Bakan Fidan NATO aile fotoğrafında yer aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda, toplantıya katılan ittifak üyesi ülkelerin temsilcileri ile aile fotoğrafı çektirdi.

TOPLANTIDA UKRAYNA GÖRÜŞÜLDÜ

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, haziran ayında Lahey'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından zirvede alınan kararların uygulanması ve önümüzdeki yıl Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlık konularını ele aldı. ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik barış planı taslağının yayımlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk dışişleri bakanları toplantısı, ayrıca Ukrayna'ya askeri destek ve barış görüşmeleri sürecinde Ukrayna'nın elini güçlendirecek tedbirlerin görüşülmesi için de önemli bir platform oluşturdu.

Brüksel'deki program, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek NATO-Ukrayna Konseyi çalışma yemeği ile devam edecek.

FİDAN TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı marjında bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya gelmişti.