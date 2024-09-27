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Bakan Fidan: Netanyahu'nun fanatik hükümeti Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, '(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun fanatik hükümeti, kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor.' dedi.

AA27 Eylül 2024 Cuma 23:41 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Netanyahu'nun fanatik hükümeti Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor
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Fidan, New York'ta katıldığı İİT Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda hitap etti.

Geçen yılın Filistin'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle İslam dünyası için karanlık bir dönem olduğunu vurgulayan Fidan, "Netanyahu'nun fanatik hükümeti, kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

"GEREKLİ CEZAİ VE ZORLAYICI TEDBİRLERİN ALINMASI ZORUNLUDUR"

Fidan, İsrail'in saldırganlığını önce Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, şimdi de Lübnan'a genişlettiğini belirterek, "İsrail'in uluslararası hukuka tamamen aykırı olan soykırım politikalarına karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması zorunludur." diye konuştu.

Bakan Fidan, Mısırlı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

Mayıs ayında Türkiye'nin İsrail'e tam ticari kısıtlamalar getirdiğini hatırlatan Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan davaya müdahil olma beyanını sunduğunu dile getirdi.

UAD'DEKİ DAVA

Bakan Fidan, Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahil olmasının, İİT üye devletlerinin Filistin meselesinde adalet arayışına yönelik hukuki çabalarda ön saflarda yer almasını sağlayacağını, bu nedenle diğer ülkeleri de buna katılmaya şiddetle teşvik ettiklerini söyledi.

Bakan Fidan, Türkevi'nde Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Nihai hedeflerinin "bölgesel barış ve güvenlik için iki devletli çözüm" olduğunu kaydeden Fidan, Filistin Devleti'nin tanınmasının bu amaç için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Fidan, "Filistin'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üye devletler arasındaki yerini almış olmasından dolayı kutluyoruz. Ancak Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin daha fazla gecikmeden gerçekleşmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

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