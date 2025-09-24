İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4296
  • EURO
    48,9051
  • ALTIN
    5026.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Fidan, New York'ta McCain ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için lojistik üs olarak konumlandırmaya yönelik daha sistematik ve genişletilmiş ortaklık kurulmasını görüştü.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 08:46 - Güncelleme:
Bakan Fidan, New York'ta McCain ile görüştü
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan ile McCain'in, küresel gıda güvensizliğiyle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Türkiye'nin, jeostratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı sayesinde, WFP'nin bölge geneli ve ötesinde gıda yardımlarının artırılmasına imkan tanıyan küresel çabalarda oynadığı hayati rolün görüşmede vurgulandığı aktarılan açıklamada, Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için "stratejik bir stok merkezi ve lojistik üs" olarak konumlandırmaya yönelik daha sistematik ve genişletilmiş bir ortaklık kurulması hususunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, başta Gazze olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğüne işaret edilerek, "Görüşmede dile getirilen ortak taahhüt, Türkiye ile BM sistemi arasındaki işbirliğinin ilerletilmesinde önemli bir mihenk taşı olarak kayda geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.