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  • 'Kendilerini gizliyorlar' diyerek açıkladı! Bakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye mesajı
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'Kendilerini gizliyorlar' diyerek açıkladı! Bakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, 'Teröristler, Suriye'nin kuzeyinde toplanıp, kendilerini DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle gizliyorlar' ifadelerini kullandı.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
'Kendilerini gizliyorlar' diyerek açıkladı! Bakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye mesajı
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Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Fidan, "Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/YPG, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Bakan Fidan ayrıca, "Teröristler, Suriye'nin kuzeyinde toplanıp, kendilerini DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle gizliyorlar. Ama bölgede DEAŞ'a karşı bir savaş yok" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Bu insanlara ülkenin üçte birini işgal etmelerine, petrol ve doğalgaz sahalarına oturmalarına ve ülkenin kaynaklarını soymalarına izin verilemez. Milyonlarca Suriye halkının, bu petrol ve doğalgazdan faydalanamaması kabul edilemez. Bu güvenlik tehdidi bitmeli ve bu, sadece bizim için değil, aynı zamanda bölgemiz için de büyük bir sorun" açıklamasında bulundu.

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