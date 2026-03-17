  Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü... ''Savaş sona erdirilmeli''
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü... ''Savaş sona erdirilmeli''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

AA17 Mart 2026 Salı 16:32 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, savaşın uzamasının, hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkati çekti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durumun da ele alındığı görüşmede, Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Fidan ve Lavrov ayrıca, enerji güvenliğiyle ilgili konuları da ele aldı.

