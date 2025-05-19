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Bakan Fidan, Sırbistanlı mevkidaşı Duriç ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile bir araya geldi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Sırbistanlı mevkidaşı Duriç ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile bir araya geldi. Bakan Fidan ve Duriç, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliği, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesi, Bosna-Hersek'teki durum, bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan, 2024 tarihinde Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinde Marko Duriç'le bir araya gelmişti. Duriç ise, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

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