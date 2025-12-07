Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Bakan Fidan, Doha temasları kapsamında dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya gelmişti. Fidan ayrıca 23. Doha Forumu'nun "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı oturumuna ve "Orta Doğu'da Güvenlik Mimarisinin Şekillenmesi ve Türkiye'nin Bölgede İstikrar Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri" konulu mülakat formatındaki "Newsmaker" oturumuna katılmıştı.