  Haberler
  Güncel
  Bakan Fidan: Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir
Güncel

Bakan Fidan: Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada, 'Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir. Bu noktada bir talep var' dedi.

23 Ocak 2026 Cuma 21:16
Bakan Fidan: Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan yaptığı açıklamada, "Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir. Bu noktada bir talep var" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu.

Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz.

Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.

