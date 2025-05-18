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Bakan Fidan Suudi Arabistan'da duyurdu: Yeni ticari hedef 10 milyar dolar

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 2024'te yükselişini sürdürerek 8 milyar dolara ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 14:03 - Güncelleme:
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da duyurdu: Yeni ticari hedef 10 milyar dolar
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın işbirliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Riyad'da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nde konuştu.

"SAMİMİ VE YAKIN İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Fidan, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve beşeri bağlarla yoğrulan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gücünü ve sağlamlığını, karşılaştığı sınama ve zorluklarla ispat ettiğini belirterek, "Bu çerçevede, bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın işbirliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE TİCARET HACMİ 8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye'nin bölgenin istikrar ve huzurunu ilgilendiren tüm konularda Suudi Arabistan'la işbirliği ve eş güdümü güçlendirmeye önem verdiğini vurgulayan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te yükselişini sürdürerek 8 milyar dolara ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA YENİ TİCARİ HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Bakan Fidan, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevesini teşkil eden Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin, ülkeler arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da ileri taşınmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

Toplantı vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına bağlı Prens Suud El Faysal Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

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