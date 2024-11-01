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Bakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere Cibuti'yi ziyaret edecek.

DHA1 Kasım 2024 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Türkiye-Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde Cibuti'yi ziyaret edecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Konferansa, Afrika ülkelerinden dışişleri bakanları ve üst düzey yetkililer ile Afrika Birliği Komisyonu temsilcileri katılacaktır. Konferans neticesinde, Ortak Bildiri ile 2022-2024 Ortak Uygulama Raporu başlıklı belgelerin kabul edilmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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