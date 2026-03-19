  • Bakan Fidan: Türkiye kardeş Katar halkının yanındadır
Güncel

Bakan Fidan: Türkiye kardeş Katar halkının yanındadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. İran'ın Katar'a saldırılarını kınadığını söyleyen Bakan Fidan, dayanışma mesajı verdi.

AA19 Mart 2026 Perşembe 17:42
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Katar'a saldırıları kınıyoruz. Türkiye kardeş Katar halkının yanındadır.

Sivil altyapıya ve halka yapılan saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye Katar'ın yandadır, yanında olmaya devam edecektir.

Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye'nin Katar'a desteği her daim sürmüştür, bu desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

