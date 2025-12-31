İSTANBUL 4°C / -2°C
Güncel

Bakan Fidan: Türkiye, krizlerin çözüm adresi ve güven veren aktörü olarak öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2026 yılında da barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini belirterek, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

31 Aralık 2025 Çarşamba 21:57
Bakan Fidan: Türkiye, krizlerin çözüm adresi ve güven veren aktörü olarak öne çıktı
Bakan Fidan, yeni yıl vesilesiyle NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Geçtiğimiz yıl Türkiye, Gazze'den Ukrayna'ya, Güney Kafkasya'dan Afrika Boynuzu'na uzanan geniş coğrafyada krizlerin çözüm adresi ve güven veren aktörü olarak öne çıktı." ifadelerini kullandı.

"İNSANİ SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok boyutlu, ön alıcı, dengeli ve gerçekçi bir dış politika izlediklerini vurgulayan Fidan, "Milli çıkarlarımızı korumak, haklı davalarımızı savunmak ve Türkiye'nin ağırlığını hissettirmek için durmaksızın çalıştık. 2026'da da aynı kararlılıkla, barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan, tüm vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, "Bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor, 2026'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

