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Bakan Fidan: Türkiye ve Özbekistan tarihsel yolculuğuna devam edecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten çok önemli bir ziyaretti. Sayın Mirziyoyev'in Haziran ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanımız ile almış olduğu kararların takibi için yapılan bir ziyaretti” dedi.

DHA12 Eylül 2024 Perşembe 17:02 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Türkiye ve Özbekistan tarihsel yolculuğuna devam edecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beraberinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Taşkent'e yaptığı ziyaret kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Bakan Fidan, ""Bu gerçekten çok önemli bir ziyaretti. Sayın Mirziyoyev'in Haziran ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanımız ile almış olduğu kararların takibi için yapılan bir ziyaretti. Bu formatta Türkiye-Özbekistan makamları ilk defa bir araya geliyor. Ben Dışişleri Bakanı olarak yanımda İçişleri Bakanı ve MİT Başkanı arkadaşlarımızla beraber buraya geldik" dedi.

Bakan Fidan ayrıca, "Muhataplarımızla çok ciddi görüşmeler yaptık, ortak görüşmeler. Görüşmelerin sonunda ortak yol haritası imzaladık. İstihbarat, güvenlik, askeri iş birliği alanı, kültür iş birliği alanı, ekonomik iş birliği alanı, eğitim dahil olmak üzere, özellikle somut alanlarda ne zaman, hangi işleri yapacağız, bunların bir yol haritasını çıkarttık. Çok verimli oldu. Az önce de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildik, orada da stratejik ilişkilerimizin tekrar üstünden geçtik. Türkiye-Özbekistan stratejik ilişkileri ve stratejik bütünleşmesi nasıl gidiyor her alanda onu gözden geçirdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Mirziyoyev'in siyasi iradesi olduğu sürece, Türkiye ve Özbekistan tarihsel yolculuğuna devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

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