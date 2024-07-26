Bakan Fidan, uluslararası düzende sistematik şoklar ve bozulmalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Büyük güçler arasındaki rekabet yoğunlaştıkça, karmaşık jeopolitik denklemler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'daki savaşın yankılanan etkileri, mesafenin bizi artçı şoklardan korumadığını gösteriyor" diyen Fidan, barış ve kalkınma için işbirliğini görüşmek üzere toplanılırken, Filistinlilerin büyük bir trajedi yaşamak zorunda bırakıldığına dikkati çekti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail'in zulümleriyle uluslararası hukuku ihlal etmeye, insanlık vicdanını rencide etmeye, barış ve istikrara zarar vermeye devam ettiğini hatırlatan Fidan, coğrafi gerilimin tırmanmasının hala bir olasılık olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Adalet Divanının ön tedbirleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka açıkça meydan okuması, mevcut uluslararası düzenin eksikliklerini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

"BARIŞ VE KALKINMA BİRBİRİNİ GÜÇLENDİREN SÜREÇLERDİR"

Artan enerji maliyetleri, yükselen enflasyon ve dünya genelinde yaklaşmakta olan gıda krizinin daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir uluslararası işbirliğini gerektirdiğini dile getiren Bakan Fidan, Asya-Pasifik bölgesinin kendine has jeopolitik ve jeo-ekonomik sınamaları bulunduğunu belirterek, "Bu karmaşık zeminde Türkiye bölgesel sahiplenmeyi teşvik etmekte ve etkin çok taraflılığı desteklemektedir. Çünkü barış ve kalkınma, karşılıklı olarak birbirini güçlendiren süreçlerdir." dedi.

ASEAN VURGUSU

Türkiye'nin uluslararası ortaklarıyla siyasi diyalog ve kalkınma odaklı bölgesel işbirliğini kapsayan ikili bir politika gündemi geliştirdiğine dikkati çeken Fidan, "ASEAN bu uluslararası ortaklardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Türkiye'nin, ASEAN'ın Asya-Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki merkezi rolünün farkında olduğuna işaret ederek, "Hem geleneksel hem de yeni işbirliği alanlarında mevcut potansiyelimizi tam anlamıyla kullanmak istiyoruz. İşbirliğimizi çeşitlendirmenin ve kapsamını proje uygulamalarının ötesine taşımanın tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİ ASEAN'IN DİYALOG ORTAĞI OLMAK"

Bakan Fidan, "Tekrar ifade etmem gerekirse, Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır. Bu, ASEAN ile daha kapsayıcı ve yapılandırılmış bir diyalog ve işbirliğine sahip olmamızı sağlayacaktır." dedi.

Türkiye-ASEAN ile ticaret hacmi 2022'de 14,8 milyar dolar iken 2023'te 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.