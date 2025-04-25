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Bakan Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti: NATO ve önemli başkentlere yeni temsilciler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde görev yapacak bazı büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO ve dört ülkeye yeni atamalar yapıldı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 21:52 - Güncelleme:
Bakan Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti: NATO ve önemli başkentlere yeni temsilciler
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk'ün Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'ın Lahey (Hollanda Krallığı) Büyükelçiliğine, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu'nun Vilnius (Litvanya Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın Pekin (Çin Halk Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine, Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in Brüksel (Belçika Krallığı) Büyükelçiliğine atanmasına karar verildi.

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