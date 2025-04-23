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Bakan Fidan'dan 23 Nisan mesajı: Çocuklarımızın bayramını kutluyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bakan Fidan mesajında 'TBMM'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımız ile tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.' ifadelerine yer verdi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan 23 Nisan mesajı: Çocuklarımızın bayramını kutluyorum
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Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşım yaptı.

BAKAN FİDAN'DAN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Fidan, paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımız ile tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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